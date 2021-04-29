Haberler Süper Lig BB Erzurumspor Başakşehir canlı anlatım (Erzurumspor-Başakşehir canlı izle)

canlı anlatım (Erzurumspor-Başakşehir canlı izle)

'in 38. haftasında . Erzurumspor sahasında 'i konuk ediyor. Zorlu müsabaka küme düşme hattını oldukça yakından ilgilendiriyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:53
BB Erzurumspor Başakşehir canlı anlatım (Erzurumspor-Başakşehir canlı izle)

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem düdük çalıyor. Kritik müsabaka öncesi 37'şer puanı bulunan iki ekip küme düşme hattında son derece hayati mücadelede karşı karşıya geliyor. . Erzurumspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
BB Erzurumspor: , , , , , , , , , , Gomes

Başakşehir: , , Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic

BB ERZURUMSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
BB Erzurumspor-Başakşehir maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA