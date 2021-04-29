Haberler Süper Lig Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 38. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:22 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 12:23
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: , Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Idriz Voca, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Alper, Emre Güral.

Gaziantep FK: Çağlar Şahin, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, , Morais, Muhammet Demir, Dicko.

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