Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Idriz Voca, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Alper, Emre Güral.

Gaziantep FK: Çağlar Şahin, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Morais, Muhammet Demir, Dicko.