BB Erzurumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında BB Erzurumspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Başakşehir maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Gomes.

Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, Gulbrandsen.