Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Rizespor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Konyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Dokovic, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy, Skoda

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Bytyqı, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Cikalleshi