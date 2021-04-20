Haberler Süper Lig Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Rizespor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 36. haftasında Rizespor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 09:39
Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Konyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Dokovic, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy, Skoda

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Bytyqı, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Cikalleshi

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