Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Avramovski, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Kvrzic, Attamah, Lennon, Henrique, Muğdat, Maglica

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Furman, Diego, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Sandro Lima, Stancu