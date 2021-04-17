Yeni Malatyaspor Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor'un tek golü 65. dakikada Karim Hafez'in asistinde Teenage Hadebe'den geldi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 37 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.
Yeni Malatyaspor gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
13 MAÇ SONRA
Öte yandan Yeni Malatyaspor, son galibiyetini ocak ayında Hatayspor'a karşı almıştı. Malatya, 13 maç sonra galibiyetle tanıştı.