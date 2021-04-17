Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 35. haftasında ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:59
Yeni Malatyaspor Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve Alanyaspor, 'in 35. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'un tek golü 65. dakikada Karim 'in asistinde Teenage 'den geldi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 37 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

13 MAÇ SONRA
Öte yandan Yeni Malatyaspor, son galibiyetini ocak ayında Hatayspor'a karşı almıştı. Malatya, 13 maç sonra galibiyetle tanıştı.

SON DAKİKA