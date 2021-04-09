Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Fırtına'nın, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Bordo-mavililerin teklifi üzerine, Bursaspor 'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet Batuhan Kör için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ!

Uzun süredir Trabzonspor scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay teklifinin iletildiği bildirildi.