Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! devine

Bu sezon . Lig'de genç oyuncularıyla mücadele eden bu isimleri vitrine çıkarmayı başardı. Yeşil-beyazlılarda gelecek vaat eden birçok futbolcu, ve kulüplerinin takibinde bulunurken 'ün yeni adresi bir süredir merak ediliyordu. 2001 doğumlu hücum oyuncusunun transferi için Süper Lig devi transfer görüşmelerine başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 20:40
Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

'un gelecek vaat eden yıldızları dev kulüpleri peşine taktı. Ali Akman için ekipleri büyük uğraş vermişti ancak genç isim Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bursasporlu diğer gençler de transferin gözdesi oldu.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Yeşil-beyazlılarda ve Emirhan Aydoğan, kulüplerinin yanı sıra 'dan da takip edilmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

2 GENÇ YILDIZ TRABZONSPOR'A!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, 'un iki gözde futbolcusu Emirhan Aydoğan ve 'e Trabzonspor'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Fırtına'nın, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Bordo-mavililerin teklifi üzerine, 'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ!
Uzun süredir Trabzonspor scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay teklifinin iletildiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe de genç isimle ilgileniyor. Bu sezon Batuhan, formasıyla çıktığı 26 lig maçında 7 gol attı. 20 yaşındaki futbolcu toplam 1458 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Öte yandan Bursasporlu yıldız 'ün Trabzon'da doğması ve 'da 61 numarayı giymesi transferde önemli bir detay olarak görülüyor.

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