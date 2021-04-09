Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Batuhan Kör Süper Lig devine

Bursaspor'un gelecek vaat eden yıldızları dev kulüpleri peşine taktı. Ali Akman için Süper Lig ekipleri büyük uğraş vermişti ancak genç isim Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bursasporlu diğer gençler de transferin gözdesi oldu.
Bursaspor'un gelecek vaat eden yıldızları dev kulüpleri peşine taktı. Ali Akman için Süper Lig ekipleri büyük uğraş vermişti ancak genç isim Eintracht Frankfurt'a imza attı. Bursasporlu diğer gençler de transferin gözdesi oldu.
Yeşil-beyazlılarda Batuhan Kör ve Emirhan Aydoğan, Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Avrupa'dan da takip edilmeye devam ediyor.
2 GENÇ YILDIZ TRABZONSPOR'A!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Bursaspor'un iki gözde futbolcusu Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör'e Trabzonspor'un resmen talip olduğu ve pazarlıkların başladığı belirtildi.
Fırtına'nın, Erkan Kamat yönetiminin kapısını çalarak, sözleşmeleri devam eden iki başarılı futbolcu için maddi teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Bordo-mavililerin teklifi üzerine, Bursaspor'un 1997'li orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan için 1,5 milyon Euro, 2001'li forvet Batuhan Kör için de 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY TEKLİFİ!
Uzun süredir Trabzonspor scout ekibi tarafından izlenen ve teknik ekibin de alınması için onay verdiği belirtilen Vakıfköy patentli 2 futbolcu için toplam 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından da oyuncu başına yüzde 25 pay teklifinin iletildiği bildirildi.
Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe de genç isimle ilgileniyor. Bu sezon Batuhan, Bursaspor formasıyla çıktığı 26 lig maçında 7 gol attı. 20 yaşındaki futbolcu toplam 1458 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Bursasporlu yıldız Batuhan Kör'ün Trabzon'da doğması ve Bursaspor'da 61 numarayı giymesi transferde önemli bir detay olarak görülüyor.