Futbol ailesi aşıya

Kulüpler Birliği ile TFF’nin toplantısında aşı kararı çıktı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Futbol ailesi 1 ay içinde aşı olacak” dedi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:23Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
KULÜPLER Birliği ile TFF, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde bir araya geldi. Toplantıya, Birlik Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yetkilileri katıldı. Toplantı bitimi herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında herkesin aşı olmasına karar verildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alt liglerden başlayarak en üst liglere kadar tüm futbol takımlarına ve personellerine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da konunun paylaşıldığı ve onay alındığı öğrenildi.