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Futbol ailesi aşıya

Kulüpler Birliği ile TFF’nin toplantısında aşı kararı çıktı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Futbol ailesi 1 ay içinde aşı olacak” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:23 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Futbol ailesi aşıya
KULÜPLER Birliği ile TFF, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki merkezinde bir araya geldi. Toplantıya, Birlik Başkanı , Süper Lig ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yetkilileri katıldı. Toplantı bitimi herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında herkesin aşı olmasına karar verildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alt liglerden başlayarak en üst liglere kadar tüm futbol takımlarına ve personellerine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da konunun paylaşıldığı ve onay alındığı öğrenildi.
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