Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Ankaragücü ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Kulusic, Sarljia, Erdi Dikmen, Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, Paintsil, Geraldo, E. Çekiçi, Borven

Antalyaspor: Boffin - Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski