Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima