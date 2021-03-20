Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

Son dakika spor haberleri | İşte ile yapılan anlaşmanın detayları!

'in 4 büyük kulübü, , , ve , ile yeni bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte madde madde o detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:37
Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

Ekonomik açıdan sıkıntılar çeken 4 Büyükler, ile yaptığı yeni anlaşmayla borçlarını 9.5 yıllık vadede yapılandırdı. Dün 'da düzenlenen toplantıda Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkanı Ali Koç, Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu imzaları atarak kulüpleri için yeni bir dönemi başlattı. Sabah Gazetesi, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem arz eden anlaşmanın detaylarını tek tek açıkladı;

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

1- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

2- Borç yapılandırması kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9.5 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleştirilecektir.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (yayın gelirleri, sponsorluk-reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, gişe gelirleri, ticari oran gelirleri, diğer vb.) toplamı asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda anapara, faiz ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-24 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

4- 2022-23 sezonundan itibaren sezon içinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılacak. Nakit akışı ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmazsa değişken gelirlerin %75'i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında ödenmesi gereken borcun süpürülmesinde kullanılacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

5- 2022-23 sezonunda, asgari 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-23 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

7- Kulüp derneklerinin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

8- 2021-22 sezonundan itibaren gelirlerin paylaşımı ve bütçelerin tespiti şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan mali denetim raporlarıyla sağlanacak. Bağımsız denetim şirketleri tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki gelir paylaşımı ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.

Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.

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