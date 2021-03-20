Son dakika spor haberleri | İşte Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları!

3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (yayın gelirleri, sponsorluk-reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, gişe gelirleri, ticari oran gelirleri, diğer vb.) toplamı asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda anapara, faiz ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-24 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır.
4- 2022-23 sezonundan itibaren sezon içinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılacak. Nakit akışı ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmazsa değişken gelirlerin %75'i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında ödenmesi gereken borcun süpürülmesinde kullanılacaktır.
5- 2022-23 sezonunda, asgari 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-23 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.