Süper Lig'den haberler

LİGİN 31'İNCİ HAFTASI AÇILIYOR

Süper Lig'de bugün 16.00'da Karagümrük, Kayserispor'u konuk ediyor. Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Zorlu maç öncesi Kayserispor 31 puanla düşme hattının 2 puan üstünde, ev sahibi ise 41 puanla 8. sırada yer alıyor.

KAYSERİ'DE 6 EKSİK VAR

Karagümrük'e konuk olacak Kayserispor'da 6 futbolcu sakat. Lung, Uğur Demirok, Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer Uzun yok. Karagümrük'te eksik bulunmuyor fakat Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Rize'de herkes aile gibi davranır

Çaykur Rizespor'da 127 kez forma giyerek kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu Brain Samudio konuştu. Paraguaylı yıldız, "Rizespor beni hep mutlu eden bir kulüp. İlk geldiğim günden itibaren buradaki bütün insanlar bana aile üyesi gibi davrandı" dedi.

ÇAYI SORDULAR

Paraguay'da Türk dizilerinin izlendiğini söyleyen Samudio, "Bana çayı soruyorlar. Çayı anlatıp, bulunduğum şehrin çayın anavatanı, üretildiği, Türkiye'ye dağıldığı yer olduğunu söylüyorum. Çok ilgilerini çekti" diye konuştu.

GÖZTEPE EVİNDE KRAL

Göztepe yarın konuk edeceği Sivas maçına hazırlanırken iç saha performansına güveniyor. Sarı-kırmızılılar, evinde son 5 maçta 13 puan çıkardı. Ünal Karaman'ın gelişiyle G.Birliği, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erzurum'un bileği büküldü. Malatya ile berabere kalındı.

HATAYLILARA 5 DAVETİYE

bancı futbolcusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı. Adama Traore ve Youssouf Kone Mali, Strahil Popov Bulgaristan, Aaron Salem Boupendza Gabon, kaleci Munir Mohand Mohamedi ise Fas milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.

LEISMANN TAKIMA KATILDI

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta pazar günü Başakşehir'i konuk edecek Denizli'de Fabiano Leismann sevinci... Brezilyalı stoper dün takıma katıldı. Özgür Çek ile Recep Niyaz fizyoterapistlerle çalıştı. Sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed ise idmana katılmadı.

BAŞAKŞEHİR'İN JOKERİ DEMBA BA

Senegalli yıldız, oyuna sonradan girdiği 9 maçın 4'ünde gol attı ve takımına 7 puan kazandırdı. Ba bu alanda 3. sırada bulunuyor. Onyekuru (3 maç 4 gol, 1 asist) ve Konyalı Kravets (6 maç, 4 gol, 1 asist) ilk ikiyi oluşturuyor.