Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih, Davidson, Mustafa, Babacar

Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Hakan, Nuri, Imeri, Gökdeniz, Orgill