Haberler Süper Lig Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI

- Antalyaspor | CANLI

Spor Toto 'in 30. haftasında , sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:57
Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, , , Fatih, Moubandje, , , Salih, , Mustafa, Babacar

Antalyaspor: , Eren, Veysel, , , , , , Imeri, , Orgill

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