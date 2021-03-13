Alanyaspor Antalyaspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Akdeniz derbisini 4-0 kazanan Alanyaspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golleri penaltıdan Babacar Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu ve Ceyhun Gülselam kaydetti.

ANTALYASPOR 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Ersun Yanal'ın öğrencilerinin Süper Lig'deki müthiş serisini Alanyaspor sonlandırdı. Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor, rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 49'a yükseltti ve Avrupa potası için umudunu korudu. Uzun bir aradan sonra mağlup olan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.