Haberler Süper Lig Alanyaspor Antalyaspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 30. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi Babacar, , ve Ceyhun Gülselam'ın attığı gollerle 4-0 kazanan Alanyaspor, rakibinin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini bitirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:06
Alanyaspor Antalyaspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Akdeniz derbisini 4-0 kazanan Alanyaspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golleri penaltıdan Babacar , ve Ceyhun Gülselam kaydetti.

ANTALYASPOR 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ!
'ın öğrencilerinin Süper Lig'deki müthiş serisini Alanyaspor sonlandırdı. 'ın çalıştırdığı Alanyaspor, rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 49'a yükseltti ve potası için umudunu korudu. Uzun bir aradan sonra mağlup olan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.

SON DAKİKA