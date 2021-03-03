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Kayserispor - : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 28. haftasında Kayserispor sahasında ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:14
Kayserispor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Kayserispor sahasında ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller 48' Karlo Muhar, 77' İlhan Parlak'tan geldi.

Çaykur Rizespor'un golünü ise Braian Samudio kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 28 yaptı, Çaykur Rizespor ise 28 puanda kaldı.

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