Kayserispor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller 48' Karlo Muhar, 77' İlhan Parlak'tan geldi.

Çaykur Rizespor'un golünü ise Braian Samudio kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 28 yaptı, Çaykur Rizespor ise 28 puanda kaldı.