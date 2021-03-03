BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Teikeu, Leo, C. Ahmet, Boumal, Aatif, Omolo, Novikovas, Gomes.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Borini, Sobiech.