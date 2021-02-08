TFF Başkanı Nihat Özdemir derbide yaşananları değerlendirdi: Ceza vereceğiz!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kadıköy'de önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünlerden sarı-kırmızılı takıma edilen küfürler hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, tribünlerde tamamı koronavirüs aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanının olduğunu hatırlatarak, "Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlı yapıldı ancak maç sırasında yaşanan olumsuz olaylardan dolayı bir daha tekrarlamayacağız" diye konuştu.

'ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Başkan Özdemir, yaşanan küfür hadisesiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar stadyuma geliyor ve küfür ediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler tribünde olacak. Elimizde temsilci raporları var. Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz. İster kulüp, ister şahıs olsun. Ceza vermekten kesinlikle çekinmeyeceğiz. PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."