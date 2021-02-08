Haberler Süper Lig TFF Başkanı Nihat Özdemir derbide yaşananları değerlendirdi: Ceza vereceğiz!

Başkanı derbide yaşananları değerlendirdi: Ceza vereceğiz!

’a konuşan Özdemir “- maçında tribünde 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel bir denemeydi. Bir daha tekrarlamayacağız” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir derbide yaşananları değerlendirdi: Ceza vereceğiz!

Başkanı , 'de önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünlerden sarı-kırmızılı takıma edilen küfürler hakkında açıklamalarda bulundu. 'a özel açıklamalarda bulunan Başkanı Nihat Özdemir, tribünlerde tamamı aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanının olduğunu hatırlatarak, "Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlı yapıldı ancak maç sırasında yaşanan olumsuz olaylardan dolayı bir daha tekrarlamayacağız" diye konuştu.

'ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Başkan Özdemir, yaşanan küfür hadisesiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar stadyuma geliyor ve küfür ediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler tribünde olacak. Elimizde temsilci raporları var. Sorumluları 'ya sevk edeceğiz. İster kulüp, ister şahıs olsun. Ceza vermekten kesinlikle çekinmeyeceğiz. PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."

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