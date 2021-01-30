Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 22. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:18 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 08:19
Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brcka, Luckassen, Hadergjonaj, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, , Thelin.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Attamah, Henrique, , Campanharo, Avramovski, Kanga

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