Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Kasımpaşa ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Haddadi, Brcka, Luckassen, Hadergjonaj, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, Aytaç Kara, Thelin.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Attamah, Henrique, Lennon, Campanharo, Avramovski, Kanga