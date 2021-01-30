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maçı yoğun yağmur yağışını nedeniyle ertelendi!

'in 22. haftasında oynanan - maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 24. dakikada yoğun yağmur yağışı nedeniyle karşılaşmayı durduran hakem , oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Müsabakanın ertelendiği ve 31 Ocak tarihinde aynı saatte 19. dakikadan itibaren devam edeceği belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:46
Alanyaspor Sivasspor maçı yoğun yağmur yağışını nedeniyle ertelendi!

'in 22. haftasında oynanan - maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Alanyaspor'un 14. dakikada 'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu. Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.

'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede yağmurun şiddetini artırması üzerine karşılaşmayı durduran hakem , oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Müsabakanın ertelendiği ve 31 Ocak tarihinde aynı saatte 19. dakikadan itibaren devam edeceği belirtildi.



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