Alanyaspor Sivasspor maçı yoğun yağmur yağışını nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor-Sivasspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Alanyaspor'un 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle öne geçtiği maçta yoğun yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu. Futbolcular sahada top sürmekte zorlanırken, meşin yuvarlak sık sık su birikintilerinde kaldı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede yağmurun şiddetini artırması üzerine karşılaşmayı durduran hakem Zorbay Küçük, oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Müsabakanın ertelendiği ve 31 Ocak tarihinde aynı saatte 19. dakikadan itibaren devam edeceği belirtildi.