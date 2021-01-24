Haberler Süper Lig Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 21. haftasında sahasında 'e konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 09:17
Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet, Bergdich, Murawski, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal,

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Koray, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech

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