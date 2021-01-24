Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Denizlispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet, Bergdich, Murawski, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Koray, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech