Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 24 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

Galatasaray: Muslera, Lınnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel

LİGDE 7. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 8 golüne, Yeni Malatyaspor 5 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Galatasaray rakibini penaltılarla elemişti. Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazamadı. Sarı-kırmızılılar, ligde Malatya'da oynanan 3 mücadelede 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom 16 gol atarken, kalesinde 11 gol yedi. Aslan son iki dış saha müsabakasında da rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray ligde deplasmanda son olarak Trabzonspor'u yenmişti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMINDAN BİRİ

Galatasaray, bu sezon ligde kalesinde 17 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu performansıyla Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen iki takımından biri olarak yer alıyor. Cimbom ligde oynadığı 19 karşılaşmanın 8'inde kalesini de gole kapadı. Galatasaray ayrıca ligde rakip filelere bıraktığı 40 golle Beşiktaş'tan sonra en çok atan takım konumunda bulunuyor.

BELHANDA İLE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, mücadelede sarı kart görmeleri halinde deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

MBAYE DIAGNE CEZALI

Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diagne'ye iki maç men cezası vermişti. İlk cezasını Denizlispor maçında çeken 29 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyı yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 152 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 62'sini ev sahibi, 48'ini ise deplasman takımları kazandı. 42 maç ise beraberlikle sona erdi.