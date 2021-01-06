Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Hatayspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Furman, Soner, Piris, Sefa, Sio, Candeias

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Ribeiro, Popov, Akintola, Traore, Aabid, Boupendza, Diouf