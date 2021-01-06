Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epueranu, Ponck, Cemali Sertel, E. Visca, Okechukwu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, E. Crivelli

BB Erzurumspor: F. Farnolle, Kaan Kanak, Schwechlen, Teikeu, Cenk A. Alkılıç, Obertan, M. Donald, Osman Çelik, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes