Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kayserispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 13:30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, M. Bakalorz, R. Murawski, M. Mesanovic, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Miguel Lopes, Aziz Behich, Sapunaru, Pedro Henrique, Kvrzic, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Kanga