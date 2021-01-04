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Son dakika transfer haberi: devleri için iddiası!

Son dakika transfer haberi: 'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Expressen'de yer alan haberde; 'te forma giyen İsveçli golcü 'in ocak ayında 'ye transfer olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:20
Son dakika transfer haberi: Süper Lig devleri için Isaac Thelin iddiası!

Ara transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen 'de kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, transfer iddiaları da bir bir gelmeye devam ediyor.

Son olarak basını, Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bri transfer iddiasında bulundu.

Geçmişte de ismi kulüpleriyle anılan İsveçli golcü 'in, ocak ayında Süper Lig'e transfer olacağı öne sürüldü.

Expressen'in haberine göre; , , ve , 28 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Kariyerini ekibi 'te sürdüren Thelin'in ocak ayında 'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Anderlecht'le sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan İsveçli forvet, bu sezon 3 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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