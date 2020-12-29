Haberler Süper Lig İlhan Palut ile Çağdaş Atan PFDK'ye sevk edildi

ile 'ye sevk edildi

﻿İTürkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü () sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 17:27
İlhan Palut ile Çağdaş Atan PFDK'ye sevk edildi

﻿'den yapılan açıklamada, ile 'ın talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak 'ye sevk edildikleri aktarıldı.

ile kulüplerinin yanı sıra, futbolcusu Yasin Pehlivan, Yeni Malatyaspor doktoru Muhammed Hakan Ayaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaleci antrenörü Abdullah Kılıç, yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Demir Grup Sivasspor idarecisi Faruk Taşseten ile İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'ın da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.



SON DAKİKA