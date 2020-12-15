Corona virüsü tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi. İkinci kez corona virüsünü yenen Yılmaz Vural, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi. Vural, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.
Yılmaz Vural: Her dakikanın kıymetini bilin
Corona virüsü tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50