Haberler Süper Lig Yılmaz Vural: Her dakikanın kıymetini bilin

: Her dakikanın kıymetini bilin

Corona virüsü tedavisi tamamlanan , taburcu edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Yılmaz Vural: Her dakikanın kıymetini bilin

Corona virüsü tedavisi tamamlanan , taburcu edildi. İkinci kez corona virüsünü yenen Yılmaz Vural, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi. Vural, destekleri için , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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