Yılmaz Vural: Her dakikanın kıymetini bilin

Corona virüsü tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi. İkinci kez corona virüsünü yenen Yılmaz Vural, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi. Vural, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.