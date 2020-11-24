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'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

'de 9. haftanın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İddaa Risk Yönetimi, geçtiğimiz hafta 1.90 olan 'nin oranını 5-1'lik galibiyetinin ardından 1.80'e indirdi. Haftayı beraberlikle kapatan 'ın oranı ise 3.00'ten 3.25'e çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 18:38
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

'de 9. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Kurulu, 'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi ve oranını düşürdü.

ile berabere kalan 'ın oranı 0.25 artarken; 'i yenen 'ın oranı 2.50 oranında yükseldi.

9. HAFTA SONUNDA ORANLAR

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50

: 11.00

Başakşehir: 12.00

: 30.00

İŞTE GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 7.50

Beşiktaş: 10.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 35.00

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