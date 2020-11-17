Yunanistan'dan transfer iddiası! Sasha Türkiye'ye...

Yunanistan ekibi Aris'te forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Sasha için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek tecrübeli orta saha oyuncusunun Panathinaikos ile temasta olduğu ancak Türkiye'den de oyuncuya tekliflerin geldiği belirtildi.

"TÜRKİYE DAHİL 5 KULÜP..."

Oyuncunun menajeri Leo Kornatsini, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yunanistan'da birçok kulübün Sasha ile ilgilendiğini biliyoruz çünkü geçtiğimiz sezon oldukça başarılıydı. Onu izleyenler sadece Yunan kulüpleri değillerdi. Türkiye dahil olmak üzere diğer liglerle beraber toplamda kapımızı çalan 4-5 kulüp var. Ancak tekrar etmeliyim ki Sasha'nın transferi için ilk söz Aris'e ait. Kendisine yeni bir sözleşme sunulmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse, diğer kulüplerle masaya oturacağız." dedi.

İSTANBUL'A MI?

Öte yandan Sasha için İstanbul ve Anadolu kulüplerinin ilgisinin bulunduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezon toplamda 44 müsabakada rol alan Sasha, 4 gol 1 asistle oynamıştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 6 maçta forma giydi.



