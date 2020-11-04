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'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu, 'in 8. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi site üzerinden duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:20
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

'de maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 KASIM CUMA:

20.00 FK-Beşiktaş:

7 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe:

19.00 -İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 KASIM PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor:

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

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