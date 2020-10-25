Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in lideri sahneye çıkıyor. Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Mete Kalkavan düdük çalıyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.





ALANYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan zorlu mücadele saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor..

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Akdeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

İstanbul temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.