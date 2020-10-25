Haberler Süper Lig Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

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'in 6'ncı haftasında lider Aytemiz sahasında ile karşı karşıya geliyor.  'nda oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 15:58
Alanyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

'in lideri sahneye çıkıyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.


ALANYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan zorlu mücadele saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor..

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

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