Trabzonspor 0-2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci ve Edin Visca kaydetti.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ!

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 2-0'lık skorla kazanarak kabustan uyandı. İstanbul ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini ligin 5. haftasında almış oldu.



Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir 4 puana yükselirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

VISCA YİNE ATTI!

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Trabzonspor'u yine boş geçmedi. Boşnak oyuncu 54. dakikada attığı golle son 3 sezonda Karadeniz ekibine karşı skor üretme başarısı göstermiş oldu.



BAŞAKŞEHİR'E KARŞI KAZANAMAMA SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un, ligde Medipol Başakşehir karşısında kazanamama serisi 11 maça çıktı. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Baker'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert son anda kornere çeldi.



10'uncu dakikada Abdülkadir Ömür'ün penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Mert topu kontrol etti.



15'inci dakikada Rafael'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



16'ncı dakikada Visca'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda Uğurcan topu yumrukladı, Demba Ba önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak Uğurcan bu kez topu kontrol etmeyi başardı.



30'uncu dakikada Marlon'un soldan ortasında Afobe penaltı noktası üzerinden kafayla topu Safa'ya indirdi, onun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Mert son anda kornere çeldi.



32'nci dakikada İrfan Can orta sahadan kaptığı topla ceza sahası yayının üzerine kadar ilerleyip şutunu çekti, savunmadan dönen top tekrar önünde kaldı ve tekrar vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlara gitti: 0-1.



45'inci dakikada Baker'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.



54'üncü dakikada Deniz'in ceza sahası sağ çaprazına pasında Visca topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



76'ncı dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Epuureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere gönderdi.



Karşılaşma 2-0 Medipol Başakşehir'in sonuçlandı.