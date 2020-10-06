Perdenin arkasında kim ya da kimler var?

Trabzonspor, hakem Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile puan kaybetmesine büyük tepki gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 'MHK sistemi kökten değişmeli, yoksa UEFA ya da FIFA'ya gideceğiz' dedi. Trabzonspor isyanında haklı mı?

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Trabzonspor, hakem isyanında sonuna kadar haklı! Geçen sezon 14 maçta adeta doğranmış bir takımın Başkanı; isyanında, tepkisinde kat be kat haklı! Az bile söyledi Başkan Ahmet Ağaoğlu... Ben bu filmi yıllardır izliyorum. Geçen sezonun daha 2-3 Kasım'ında A Spor ekranlarında söyledim. Ağaoğlu'nun hakemler hakkında, MHK hakkında söylediklerinin çok daha fazlasını, çok sert bir biçimde söylediğim için savcılığa verildim bazı kulüpler ve TFF tarafından... Allah'tan futbol dünyasında yaşanan haksızlıkları çok iyi bilip, süzebilen, görebilen çok değerli spor savcılarımız var da hepsi beni haklı buldu. Sezon sonunda da yine Fotomaç'ta yazdım. A Spor'da söyledim. 'Ey kulüp başkanları! Buraya kulak verin ve beni dinleyin' dedim. Ne dedim o zaman ben? Aynen şunları söyledim. 'Transferleri yapmadan önce, gidin MHK Başkanı ile görüşün. (O zamanın MHK Başkanı Zekeriye Alp'i kastettim.) Deyin ki, 'Geçen sezon facia derecesindeki hakem ve VAR hataları yüzünden, çok canımız yandı. Biz bu hakemleri istemiyoruz. Ya siz bu hakemlere söz dinletemiyorsunuz. Ya da yaşanan facia gibi hatalarına göz yumuyorsunuz... Ya siz gidin, ya da bu hakemleri istemiyoruz yeni sezonda diyerek masaya yumruğunuzu vurun...' Ne yaptı peki o çok canı yanan kulüp başkanları... Sessiz kaldılar veya maçlarda canları yandıktan sonra konuştular. Film bitti ve yeni bir film başladı. Yani ortadaki en büyük sorunu çözmeden hepsi onlarca transfer yaptı yine. Geride kalan sezonun bitmesiyle, şampiyonluğu adeta elinden alınan Trabzonspor, o zaman çıkıp ortalığı yangın yerine çevirmeliydi. TFF ve MHK ile art arda toplantılar yapıp, yeni sezon öncesinde net favrını ortaya koymalıydı. Eğer bunlar yapılmış olmaydı, arkasından diğer canı yanan Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Galatasaray gibi takımlar da gelirdi. O geçen sezon takımlara adeta cayır cayır yakan Fırat Aydınus gibi hakemler, tarih olurdu. Bataklık kurutulmuş olurdu. Ama bir ezber var... İşin kolayına kaçtı herkes ve koltukta oturanı değiştirdi. Evet koltukta oturan MHK Başkanı'nın da çok hatası vardı. En büyük hatası da bu kadar hakem yanlışına seyirci kalmasıydı. O da gitmeyi hak etti. Ama önce, takımları yakan hakemler, Türk futbolundan el çektirilmeliydi. MHK değişti de ne oldu? Serdar Tatlı geldi de ne oldu? Emin olun değişen hiçbir şey olmadı ve olmayacak da... Fırat Aydınus yine başta Trabzonspor olmak üzere yine takımların canlarını yakacak. Diğer hakemler de... Serdar Tatlı da Zekeriya Alp gibi sadece kimlik olarak orada oturacak. Eğer öyle olmasaydı, bir gazetede yorumculuk yaparken Fırat Aydınus'u eyyamcılıkla suçlayan Başkan Serdar Tatlı, geçen yıl Başakşehir maçında Trabzonspor'u yakan Fırat Aydınus'u daha ligin 4. haftasında yine Trabzonspor'un maçına vermezdi. Kör mü, sağır mı futbolseverler! İnadına yapar gibi Serdar Tatlı'nın yaptığı... Senin hakemin, Denizlispor maçında vermediği penaltı ile Trabzonspor'un 2 puanını elinden almış, 4. haftada da Fırat Aydınus'a adeta 'git Trabzonspor'u bir daha yak' der gibi görev veriyorsun! Yuh ki ne yuh! Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır Serdar Başkan! Belli ki Aydınus'un Trabzonspor'a karşı bir önyargısı, bir öfkesi veya bilemediğimiz bir ruh hali var. Ne oldu şimdi? İlk 4 haftada Trabzonspor'un 4 puanı güme gitti! Ahmet Başkan isyan etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Riva'ya gelip, Ahmet Ağaolu'nu dinlemesi gerekirdi. Eğer şehir dışındaysan da en azından telefonla görüşerek, 'Bir daha bunlar asla olmayacak' demeliydi Nihat Özdemir Başkan! Benim bu yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Türk futbolu adına bir umudum yok! Ve daha sezon başında bunu söylüyorum. Çünkü görünen köy kılavuz istemez! Çünkü hakemler yine aynı hakemler. Oysa elinde Süper Lig'de maç yönetebilecek 47 hakem varmış. Hani nerede? Neden bu genç ve bilmediğimiz hakemlere görev verilmiyor? VAR Odası, gri ve net pozisyonlarda neden hep Trabzonspor'un aleyhine çalışıyor? Bir şehrin sinirleri ile oynanıyor resmen! O şehir (Trabzon) 7 medeniyet geçirmiş, 5 bin yıllık tarihi var ve dünyanın en büyük şehir takımlarından biri... Trabzonspor sevdalısı çocuklara gözyaşı döktüren bu hakemler, nasıl başlarını yastıklara rahat koyup, uyuyabiliyorlar? Puanların uçup gitmiş, bu saatten sonra UEFA'ya, FIFA'ya gitsen ne olur Sayın Ağaoğlu ve diğer kulüp başkanları... Çünkü bugün Trabzonspor'un başına gelenler, yarın diğer takımların da başına gelecek. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Ortada adeta kirli bir senaryo var! Türk futbolunun ayarları ile oynanıyor! Geçen sezondan beri bu kadar facia hakem hatalarının olması, bir tesadüf olamaz. Çünkü lig yine aynı hakemlerle oynanıyor! Ve bu hatalar bu sezon da aynı takımlara, aynı şekilde zulüm eder gibi devam ediyor! Acaba diyorum; futbol üzerinden taraftarları sokaklara dökmek, kaos yaratmak isteyen birileri mi var perdenin arkasında? Cevap bekleyen soru çok. Bu sorulara cevap verecek olanlar ise belli! Ama onlar susmayı tercih ediyor. Oysa Türk futbolu onlardan açıklama bekliyor! Yarın geç olmadan uyanın beyler! TFF Başkanı Özdemir'in acilen futbol kamuoyuna seslenip, hakemlerle ilgili, MHK ile ilgili güvence vermesi gerekir. Herkes işini doğru yaparsa, Türk futboluna adalet gelir, temizlik gelir, huzur gelir... Yoksa bu gemi su alıyor ve sezon bitmeden batar! Türk futbolunu yöneten birimler, adalet dağıtmak zorunda! Ve siz Başkan Serdar Tatlı, hakeminiz Aydınus'a nasıl bir fatura keseceksiniz merakla bekliyoruz... Aydınus konusunda vereceğiniz karar, sizin o koltuktaki kaderinizi de belirler... Unutmayın Serdar Tatlı Başkan! Yanlışın üzerine yanlışla gidenler, tarihin sahnesinden yok olmuşlardır...

REHA KAPSAL:

Trabzonspor kesinlikle haklı. Geçen sene hakem kararları ile şampiyonluk dışına itilmiş bir kulüp ve şehirden bahsediyoruz. Trabzonspor saha dışı işleri ile uğraşmaktan bıktı usandı. Bütün enerjisini saha dışı işlere vermeye başladı koca kulüp. Bunlar hata değil. Bile bile yapılan yanlışlar. Adaletin sağlanması için başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyor bordo-mavililer haklı olarak. Bu kadar üst üste hatalar tesadüf ve şansa bağlanamaz. Bunlar bile bile yapılıyor. Geçen sezon gibi bu dönem de her hafta çok büyük hatalar oluyor. İşin tuhafı yeni gelen Serdar Tatlı MHK'si bunlara hem önlem almıyor hem de sessiz kalıyor. Bıraksalar Trabzonspor'u saha içine odaklansa daha başarılı sezonlar geçirecektir. Saha içine odaklanmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Fırat Aydınus geçen sene Başakşehir maçında Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı yüzde yüzlük penaltıyı es geçmişti. Mete Kalkavan da VAR'dan uyarmamıştı. Bu hafta Gaziantep deplasmanında geçen sezonki G.Antep maçındaki gibi dejavu yaşandı. Geçen yıl G.Antep maçında Nwakeme'nin attığı golü, Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle iptal etmişti Halis Özkahya ve maç 2-2 bitmişti. Bu sezon da Kenan'ın iki eliyle topu kontrol ettiği, oyuncunun bile o anda duraklayıp Aydınus'a baktığı pozisyonun devam ettirilmesi, VAR'da incelediği halde penaltıyı iptal etmemesi açıklanabilir bir durum değil. Trabzonspor zaten yeni bir oluşum içinde. Yeni kadro ile birlikte saha içi organizasyonu ve oyun pratiği istenen seviyede olmasa da buna hakemler karar veremez. Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hataları Denizlispor maçı ile başladı ve her hafta katlanarak devam ediyor. MHK'nin geç de olsa bu duruma artık el atması ve çözüm bulması gerekiyor.