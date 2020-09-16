Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! "Maçlarda seyirci..."

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bugün yapılan toplantı sonrasında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Sepil'in konuşmasından öne çıkan notlar şu şekilde oldu;

"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız.

Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece TFF ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.

Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız.