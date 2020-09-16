Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! "Maçlarda seyirci..."

Kulüpler Birliği Başkanı açıkladı! "Maçlarda seyirci..."

Kulüpler Birliği Başkanı , canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sepil, gelecek maçların seyircili olup olmayacağına dair, "Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:15
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! "Maçlarda seyirci..."

Kulüpler Birliği Başkanı , bugün yapılan toplantı sonrasında basına önemli açıklamalarda bulundu.

Sepil'in konuşmasından öne çıkan notlar şu şekilde oldu;

" federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz.

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız.

Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.

Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişimi yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız.

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