Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise bu konuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"3. hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacağız. %30 seyirci başlasın, bir yerden bir şeyler girsin kulüplere. Yaprak kıpırdamıyordu. Bu süreçte ne sıkıntılar çektiğimizi çok iyi bilen birisi olduğum için %30 da olsa 52.500 kapasiteli stadımızda ciddi bir rakam istiyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz oynayacağız. Ondan sonraki maçlarını seyircili oynayacağız. Hem loca, hem kombine satacağız. Biz bugünden itibaren Galatasaray taraftarlarını bilet almaya, kombine almaya ve locaları doldurmaya davet ediyoruz. Zor dönemde bize katkıları olacağına inanıyorum."