Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 3. haftasında seyircisiz oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. Albayrak, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz" dedi.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.
Dev mücadele corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise bu konuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.
Albayrak sözlerine şöyle devam etti:
"3. hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacağız. %30 seyirci başlasın, bir yerden bir şeyler girsin kulüplere. Yaprak kıpırdamıyordu. Bu süreçte ne sıkıntılar çektiğimizi çok iyi bilen birisi olduğum için %30 da olsa 52.500 kapasiteli stadımızda ciddi bir rakam istiyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz oynayacağız. Ondan sonraki maçlarını seyircili oynayacağız. Hem loca, hem kombine satacağız. Biz bugünden itibaren Galatasaray taraftarlarını bilet almaya, kombine almaya ve locaları doldurmaya davet ediyoruz. Zor dönemde bize katkıları olacağına inanıyorum."
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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