Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!

Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan 'ye flaş derbi çağrısı!

Son dakika: Abdurahim Albayrak'tan TFF'ye flaş derbi çağrısı!

Başkanı , 'in 3. haftasında seyircisiz oynanacak derbisiyle ilgili 'ye çağrıda bulundu. Albayrak, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz" dedi.

2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray- derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Başkanı ise bu konuyla ilgili 'ye çağrıda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"3. hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacağız. %30 seyirci başlasın, bir yerden bir şeyler girsin kulüplere. Yaprak kıpırdamıyordu. Bu süreçte ne sıkıntılar çektiğimizi çok iyi bilen birisi olduğum için %30 da olsa 52.500 kapasiteli stadımızda ciddi bir rakam istiyor. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz oynayacağız. Ondan sonraki maçlarını seyircili oynayacağız. Hem loca, hem kombine satacağız. Biz bugünden itibaren Galatasaray taraftarlarını bilet almaya, kombine almaya ve locaları doldurmaya davet ediyoruz. Zor dönemde bize katkıları olacağına inanıyorum."

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 22:21
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