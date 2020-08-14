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14 Ağustos 2020, Cuma
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Dadaş’tan atağı

Dadaş’tan Fernandao atağı

Erzurumspor, golcü transferi için A'da forması giyen eski Fenerbahçeli golcü ile görüşüyor.

Erzurumspor, golcü transferi için A'da forması giyen eski Fenerbahçeli golcü ile görüşüyor. Bahia'da oynadığı 8 maçta 3 gol atan Fernandao'nun, tekrar 'ye dönmek istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. 2014-15'te 22 golle, gol krallığı yaşadığı 'dan 'ye olan, 3 sezon sarı-lacivertlilerde top koşturan 33 yaşındaki santrforun kontratı, aralık ayında sona eriyor.
  1. 14.8.2020
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