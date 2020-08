Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi! "Sorun limit değil"

Fenerbahçe ve bazı kulüpler harcama limitleri sapmasının yüzde 40'a çıkmasını istiyor. Başka talepler de var. F.Bahçe'ye G.Saray ve Trabzon karşı çıktı. TFF nasıl bir karar almalı?

UZUNDURUKAN: Güzel bir atasözümüz var: 'Ayağını yorganına göre uzat...' Kulüplerimizin birçoğu batık durumda. Köprüden önceki son çıkışa gelmişiz zaten... Ama hâlâ 'ya yatacağız, ya batacağız' diye diretiyoruz... Evet özellikle Dört Büyükler'in başkanları göreve gelirken, büyük bir cesaret örneği göstererek ateşten gömleği giydiler... Ama kabus gibi kötü bilançoları zaten biliyorlardı. Bu duruma nasıl gelindi? Daha önceki kulüp başkanları, şampiyonluk uğruna sorumsuzca, şuursuzca harcamalar yaptılar. Adeta 'Benden sonrası tufan, ben günü kurtarayım da... Ben gittikten sonra gelen ne yaparsa yapsın...' düşüncesi ile hareket ettiler. Şimdi de aynı mantıkla hareket ediliyor... Trabzonspor'u ayrı tutuyorum çünkü, Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp tüzüğüne bir madde ekletti göreve gelir gelmez ve o maddeye göre 'Yönetim olarak kendi dönemimizde yapılan harcamalardan sorumluyuz. Yani Ağaoğlu, görev süresince eğer kulübü zarara uğratırsa, gelir gider dengesinde kendi dönemlerinde açık olursa, bundan Ağaoğlu yönetimi sorumlu olacak...' Yeni çıkacak olan kulüpler yasasında da bu var. İnşallah bir an önce çıkar. Ama diğer kulüpler, Trabzonspor yönetimi gibi bir maddeyi hayata geçirmediler. Yani şu an Üç Büyükler'in başındaki yönetimler, kulübü zarara uğratıp gitseler bile kendi dönemlerinden sorumlu olmayacaklar. İşte bu mantık ve bu rahatlık, kulüplerimizi batma noktasına getirdi. TFF, geçtiğimiz günlerde kulüplerin mali işlerinde- finansçılarından gelen gelir-gider tablolarına göre harcama limitlerini açıkladı. Ben bu harcama limitlerine bire bir uyulmasından yanayım. Ama burada yani küme düşmenin kaldırıldığı bir ortamda TFF, kulüplerden gelen harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılması talebi ile ilgili olarak nasıl dik duracak? TFF, ya açıkladığı limitlerle ilgili olarak (kulüplerimizin geleceğini düşünerek) kararının arkasında duracak ya da 'gemi zaten batıyor, batarsa batsın' mantığı ile hareket ederek çoğu kulübün istediği yüzde 40'lık sapmayı onaylayacak. Trabzonspor ve Galatasaray kulüpleri, harcama limitlerinin yüzde 40'a çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kulüp başkanlarına sesleniyorum; diyelim ki, limitlerdeki sapma yüzde 40'a çıktı ve sizler, yine 10'larca transfer yaptınız. Ama her sezon 1 şampiyon çıkacak. Yani çok transfer yapmak, şampiyonluğun garantisi değil. Şampiyon olabilmek için pek çok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor... Emek, alınteri, takım bütünlüğü... Ve en önemlisi MHK'nin atadığı hakemler... Bir de TFF'nin kurulları (PFDK ve Tahkim) da adil olmalı... Siz ne kadar güçlü kadro kurarsanız kurun, hakemler, sahada adalet dağıtmazsa, VAR gerekeni yapmazsa, TFF'nin kurulları adil davranmazsa şampiyonluk hayalleriniz suya düşer. Tıpkı geçen sezon başta Trabzonspor olmak üzere, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor'un yaşadığı facia hakem hataları gibi... Sevgili başkanlarımız kendilerine şu soruyu soracaklar; 'Yönettiğimiz kulüpler batsın mı, yoksa TFF'nin koyduğu kurallara uyarak kulüplerimizi ayakta mı tutalım?' Önce kulüplerimiz borçlardan kurtulmalı... Sağlam bir yapıya sahip olmalı. Sonra zaten şampiyonluklar ve kupalar gelir... Ama benim bunca yıllık tecrübeme göre, ilerleyen günlerde şu açıklamanın yapılması yüksek ihtimal dahilinde... 'Harcama limitlerindeki sapma yüzde 15'ten yüzde 25 veya 30'a çıkarılmıştır...' Her alınan kararı Türk futbolunun geleceğini kurtarma adına atılan bir adım olarak görmek isterim. Tabii bu arada Dört Büyükler'in, hatta bütün takımlarımızın çok kaliteli transferler yaparak, güçlü kadrolar kurmalarını; seyir zevki ve rekabet gücü yüksek bir lig izlemeyi çok isterim... Hırs aklın önüne geçerse

KAPSAL: Burada Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın haklı gerekçeleri var ve harcama limitleri gayet de doğal. Kulüpler limitleri, ekonomilerini daha da batağa götürmeden kullanmalılar. Sezonu kurtarmak yerine geleceği kurtaracak hamleler olmalı. Sapmanın yüzde 40'a çıkmasına herkesin karşı çıkması gerekir. Gereksiz harcamalar yapılarak çok ciddi borca girdiler, UEFA'da sıkıntılar yaşadılar. Onun için harcama limiti konusunda daha hassas olmalılar. Zaten bu UEFA'nın da denetiminde. Bu olay 1-2 kulübü ilgilendiren bir mesele değil. Ve Kulüpler Birliği'nde bu kararların 21 kulüp tarafından alınması lazım. Sadece TFF'ye bırakılmadan en doğru kuralın uygulanması için üst ükıl oluşturmalılar. Herkesin ortak paydada buluşması gerekir. Özellikle sıkıntı yaşayan kulüplerin bu konuda daha hassas davranması lazım.

*Kulüpler Birliği yarın (bugün) toplanacak. Görünen o ki bazı kararlar alınacak. Hem harcayalım hem ekonomimiz düzelmiyor mantığı da var. Bunu nasıl yorumlarsınız?

UZUNDURUKAN: Bir önceki sorunuzda uzun uzun anlattım zaten... Kulüp başkanlarımız, taraftar baskısına boyun eğerek, günü kurtarma adına adımlar atmamalı... Önce kulüplerimizin gelecekleri güvence altına alınmalı. Önce ekonomi... Sonra transfer... Çünkü her yıl şampiyonluk ve kupalar var. Belki bu mantıkla bir takım, limit vs. dinlemeyerek gözünü karartıp, şaaşalı transferler yapıp şampiyon da olabilir. Peki ya sonrası... Yani o kulübün gelecek yılları... Her sektörde, her meslekte çalışanların, yönetenlerin hırsları, akıllarının önüne geçerse felaket olur. O yüzden her kulüp, akıllı adımlar atmalı. Zaten futbol aklı, başarıyı da kendiliğinden getirir...

KAPSAL: İkisi bir arada olmaz; hem harcayacaksın hem 'ekonomim düzelsin' diyeceksin... Bunu sosyal hayatta da görebiliriz. İnsan kazandığı kadar harcar, fazla harcarsa borçlanır. Buna kulüplerin de dikkat etmesi gerekir. Bunlar günü kurtaran popülist söylemler. Bir de TFF'nin toplantısında bana göre önemli kararlar çıkabilir. Özellikle MHK ile ilgili... Zekeriya Alp'in geleceği bana göre bu toplantıdan çıkar. Alp bırakırsa Mustafa Çulcu gelir diye düşünüyorum. Çulcu ve ekibi gelirse 7-8 tane hakemin sözleşmesini feshedebilirler. Çünkü Zekeriya Alp'in MHK'sine güven kalmadığını düşünüyorum. Bu da sahada hakemlerin öz güvensiz maç yönetmesine dönüşüyor ve performaslarını düşürüyor. Alp'in geleceği yarınki (bugün) toplantıda çıkacak kararlara bağlı. Newton sürpriz yapar

*Trabzonspor yine ayağını yorganına göre uzatıyor. Plaza ve Trondsen takviyelerinde bunu gördük. Sosa'nın durumu belirsiz. Fırtına hangi bölgelere takviye yapmalı?

UZUNDURUKAN: Zaten yönetim kurulu ve Eddie Newton, şu anda uyum içinde çalışıyor. Ortalama 7-8 yeni transfer yapacak bordo-mavililer. Newton'un yabancı futbolcu havuzu çok geniş. Ne kadar başarılı bir yetenek avcısı olduğunu Chelsea'den biliyoruz. Plaza ve Trondsen yeni sezonda adından çok söz ettirecek iki transfer... Sosa konusuna gelirsek, kaptan Sosa, artık kararını vermeli. Trabzonspor'dan büyük paralar kazandı, verdikleri de ortada. Pandemi sonrasındaki maçlarda ilk yarıdaki formundan çok uzaktı. Sosa giderse, daha iyisi gelir. Kalırsa da 1 milyon 750 bin euro rakamı kabul etmeli. Çünkü Sosa'ya hiçbir kulüp bu kadar yüksek ücret vermez... Trabzonspor'un 2 stoper, 2 orta saha, bir sol açık, bir sol beke ihtiyacı var. Ama bu benim görüşüm. Newton'dan önümüzdeki günlerde yine sürpriz isimler bekliyorum...

KAPSAL: Trondsen transferi orta saha için iyi bir transfer. Fizik kalitesi yüksek, sert... Oyun kurabilen ama daha çok rakibin oyununu bozan, takım oyununa uygun bir oyuncu. Bana göre ucuza da geldi. 950 bin euro'ya alındı; bu rakam da çok önemli. Geçen sene orta sahada N'diaye orayı dolduramadı; yeri geldiğinde Obi Mikel oynadı ama o da dolduramadı. Bana göre bu transfer çok doğru. Hem savunma direncini artırır hem de takıma büyük katkı sağlar. Çok akıllıca bir transfer. Tabii ki Trabzonspor transfer olsun diye transfer yapmıyor. Bana göre özellikle 2 tane çok iyi, A sınıf stoper almalılar. Geçen seneki atan-tutanı iyi olmasına rağmen şampiyon olunamadı. Bunun sebebi stoper zaafiyetiydi. Orta sahaya zaten oyuncu alındı. Ayrıca 2 iyi stoperle hem bireysel hem grup savunmalarında çok başarılı iş yapmış olurlar. Trabzon'un tabii ki gelir gider tablosunu yönetim en iyi şekilde ayarlıyor. Bunu geçen sene de gördük. 35 milyon euro'dan 16.5 milyon euro'ya düşen bir bütçe var ve şampiyonluk hedefine de son ana kadar gittiler. Onun için bu sene de kaldıkları yerden devam etmek için ekonomik tabloda dengeli gidiliyor. Ve geçen seneye göre stoperde çok doğru hamle yapmalılar. Alınacak iyi stoperler, takımın kaderini ve hedefe gidip gitmeyeceklerini belirler. Tabii ki şampiyonluk stoperlerden bariz değil ama her zaman söylerim; pergeli merkeze koyup daire çizdiğimizde o merkezde stoperler olur. Bu sebeple Trabzonspor'un telaş yapmadan 2 tane çok başarılı ve kaliteli stoper alması lazım. Ve aslında gözlerinin önünde bir stoper var. Sivasspor'daki Appindangoye tam aradıkları türde. Atletik ve sıkı... Ondan sonra da sol ayaklı bir denge stoperi alırlarsa yarışta çok ciddi mesafe kat etmiş olurlar.

NOKTA ATIŞI YAPTILAR

Transfer sezonu açıldı. En hızlı takım Fenerbahçe; Erol Bulut ile Novak, Caner, Gökhan ve Mert Hakan'ı aldı. Bu isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe gerçekten bir günde hatta 90 dakikada 4 transferi birden açıkladı. Bu transferleri nokta atışı olarak görüyorum. Fenerbahçe'ye bu dört oyuncu büyük katkı verecektir. Erol Bulut hocaya gelince... Malatyaspor ve Alanyaspor'da yaptıkları ortada. Oyun aklı olan, yaratıcı bir teknik direktör... Geleceği parlak bir hoca. Ama şampiyonluğa oynayan takımlar, hatta bütün takımlar, yeni hocalarına zaman vermeli, sabır göstermeli. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarı, Erol hocaya destek ve moral vermeli... Erol Bulut, arkasındaki gücü hissetmeli. 2-3 başarısız sonuçta hoca gönderme devri bitmeli artık. Ben Erol Bulut'un, Fenerbahçe'ye seyir zevki olan, coşkulu futbol oynatacağını ve başarılı olacağını düşünüyorum... Yolu açık olsun...

KAPSAL: Fenerbahçe şu an teknik direktör Erol Bulut dahil doğru hamleler yaptı. Hoca dahil oyuncuların çoğunun Türk olması, Novak'ın da bu ülkeyi tanıması, Fenerbahçe'yi bilmesi sarı-lacivertliler için çok önemli. Fenerbahçe'nin şu anda takviye yapacağı pozisyonların başında kaleci transferi var ve bu kaleciyi yabancı düşünüyorlar. Ayrıca sol ayaklı bir stoper ve orta sahaya yine Gustavo'nun yanına bir oyuncu istiyorlar; ama bu elzem değil. Sona bırakılmış transfer olarak düşünüyorlar. Ayrıca santrfora Veda Muriç'ten iyi bir yabancı arıyorlar. Ve hücumda iki kanatta da oynayabilen bir yabancı arayışındalar. Fenerbahçe'nin kaleci dahil stoper, santrfor ve çizgide oynayan 4 yabancı önceliği var. Eğer maddi durum uyarsa 5. de orta sahaya yapılacak. Alınacak 4 oyuncu ana karakter olacak, ilk 11 oyuncusu olacak. Bununla ilgili de çalışmalar, şıklar A-B-C-D olarak hazır. Planı ve aklı oluşturdular.