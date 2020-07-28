Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş küme düşme kararı!

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

TFF 1. Lig'den gelen takımlar olmadan gelecek sezon için kararlar almak mümkün değil. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız.

Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

'KULÜPLERİN TAMAMI ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ'

Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. Kulüpler Birliği olarak, bu sene küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunacağız.

'20 KULÜBÜN ORTAK KARARI'

Kulüpler Birliği olarak TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu.

'20 TAKIMLI BİR LİG...'

Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz.

''KESİNLİKLE YER ALMASINI İSTİYORUZ''

TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz.

Yayıncı kuruluş, pandemide yaşanan zorluklarla ilgili bir indirim talebiyle gelmişti. TFF, bundan birkaç gün önce beni arayarak Digiturk'le bir rakam üzerinden anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir toplantıda bu rakamın doğru olmadığı kararını aldık.

YABANCI KURALI KONUSU HAKKINDA

Bu uygulamanın bu sene yapılması hiçbir faydası olmadığı gibi, ekonomilerinde büyük bir yara açacaktır.

HARCAMA LİMİTLERİ

"Harcama limitleriyle alakalı kulüpler arasında görüş ayrılıkları vardı. Bugün yaptığımız görüşmede; şu anki Federasyon'un getirdiği harcama limitleri konusunun, kulüplerin ihtiyacını karşılamadığını, zorluğa girileceğini değerlendirdik."

REZERV LİG

"5. konu Rezerv Lig. Gençlere oynayabilecek ortamı yaşatamıyoruz. Bu işte başarılı olmanın yolu; genç arkadaşlara oynama imkanı vermemizdir. U21 Ligi, ani bir kararla kaldırılmıştı. Yeni bir uygulamanın geleceği söylendi ama hala bir gelişme yok. Rezerv Lig'in çok önemli olduğunu ve bunun takipçisi olacağımızı Federasyon'a ileteceğiz."