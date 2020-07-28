Kulüpler Birliği'nden kritik kararlar
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantıya 18 Süper Lig kulübü ve TFF 1. Lig'den direkt çıkan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor katıldı. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil alınan kritik kararları açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.