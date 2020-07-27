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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig ‘Küme düşme kalksın’ dilekçesi

‘Küme düşme kalksın’ dilekçesi

‘Küme düşme kalksın’ dilekçesi

1. , federasyona bir dilekçe gönderdi.

1. , federasyona bir dilekçe gönderdi. 18 kulübün imzasının bulunduğu yazıda resmi olarak TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılması talep edildi. Bu sezon , ve küme düşmüştü. Eğer bu karar alınırsa seneye 1. Lig 21 takımla oynanacak.
  1. 27.7.2020
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