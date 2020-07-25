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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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maskeden servet kazandı

TFF maskeden servet kazandı

, corona arası sonrası başlayan ligde nedeniyle kestiği para cezalarıyla kasasını doldurdu. , 'da tekrar başlayan maçlarda, maske ve sosyal mesafeye uymayan takım ve sporculara 1 milyon 768 bin 700 TL ceza verdi.

, corona arası sonrası başlayan ligde nedeniyle kestiği para cezalarıyla kasasını doldurdu. , 'da tekrar başlayan maçlarda, maske ve sosyal mesafeye uymayan takım ve sporculara 1 milyon 768 bin 700 TL ceza verdi. İlk haftalarda ihtar olarak verilen cezalar, sonrasında para cezasına çevrildi.

  1. 25.7.2020
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