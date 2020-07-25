TFF maskeden servet kazandı

TFF, corona arası sonrası başlayan ligde maske ve sosyal mesafe nedeniyle kestiği para cezalarıyla kasasını doldurdu. Federasyon, 12 Haziran'da tekrar başlayan maçlarda, maske ve sosyal mesafeye uymayan takım ve sporculara 1 milyon 768 bin 700 TL ceza verdi. İlk haftalarda ihtar olarak verilen cezalar, sonrasında para cezasına çevrildi.