Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final
Denizlispor ve Rizespor’un 1 puan alması durumunda, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor düşecek. 4 takımın olası puan eşitliğinde ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in yolunu tutacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak olan son hafta, düşme potasında yer alan takımların kader sınavlarına sahne olacak. Başkentte Antalyaspor yenilgisiyle Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday takım bulunuyor. Son haftaya 35 puanla düşme hattındaki Yeni Malatyaspor'un 3 puan önünde giren Denizlispor, konuk edeceği Ankaragücü'nden en az 1 puan alması durumunda ligde kalışını kutlayacak. Horozlar'ın yanı sıra Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un Süper Lig'den düşme ihtimali bulunuyor. Ateş hattında aynı puana sahip olan Malatya temsilcisi ve Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan Ege ekibinin, Ankaragücü'ne mağlup olması durumunda ligdeki durumu averaj hesabına kalacak.
DENİZLİ'NİN 4'LÜ AVERAJ KORKUSU
Süper Lig'de düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde 4'lü averaj devreye girecek. Bu durumda da Denizlispor ve Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Denizlispor'un Kayserispor veya Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Ege temsilcisi rakiplerinin gerisinde kalacak. Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe deplasmanında en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde ise Yeni Malatyaspor ile Denizlispor lige veda edecek. Kayserispor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'e düşecek.
SÜPER LİG'DE DÜŞME HATTI YANIYOR... İŞTE SON HAFTA:
Süper Lig'de Ankaragücü küme düşen ilk takım oldu. Son hafta öncesinde, Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor arasından iki takım daha TFF 1. Lig'in yolunu tutacak.
HOROZLAR 4. KEZ SON HAFTAYA KALDI
Denizlispor, ligde kalma mücadelesini 4. kez son haftaya bıraktı. Bu sezon 20. kez Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi, 1987-1988, 1996- 1997 ve 2009-2010 sezonlarında lige veda etmişti. Yeşil- siyahlılar, şimdiye kadar 3 sezonda ligde kalmayı son haftada garantiledi. Horozlar; 1995-1996, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı.
RiZESPOR'UN AVANTAJI ÇOK
Düşme potasında bugün oynanacak karşılaşmalar öncesinde ikili, üçlü ve dörtlü averajda en avantajlı takım olarak Çaykur Rizespor öne çıkıyor. Düşme potasındaki Yeni Malatyaspor ve Kayserispor, düşmeme mücadelesine giriştiği, 3 puan üzerlerinde yer alan rakipleri Denizli ve Çaykur Rizespor'un mağlubiyetini bekleyecek.
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