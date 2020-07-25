Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final

'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final

Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final

Denizlispor ve Rizespor’un 1 puan alması durumunda, ve düşecek. 4 takımın olası puan eşitliğinde ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor 1. Lig’in yolunu tutacak.

Süper Lig'de bugün oynanacak olan son hafta, düşme potasında yer alan takımların kader sınavlarına sahne olacak. Başkentte Antalyaspor yenilgisiyle 'e veda eden Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek 2 takım için 4 aday takım bulunuyor. Son haftaya 35 puanla düşme hattındaki 'un 3 puan önünde giren Denizlispor, konuk edeceği Ankaragücü'nden en az 1 puan alması durumunda ligde kalışını kutlayacak. Horozlar'ın yanı sıra , Yeni Malatyaspor ve 'un Süper Lig'den düşme ihtimali bulunuyor. Ateş hattında aynı puana sahip olan Malatya temsilcisi ve Kayserispor'un 3 puan önünde yer alan Ege ekibinin, Ankaragücü'ne mağlup olması durumunda ligdeki durumu averaj hesabına kalacak.

DENİZLİ'NİN 4'LÜ AVERAJ KORKUSU
Süper Lig'de düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde 4'lü averaj devreye girecek. Bu durumda da Denizlispor ve Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Denizlispor'un Kayserispor veya Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Ege temsilcisi rakiplerinin gerisinde kalacak. Çaykur Rizespor'un deplasmanında en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde ise Yeni Malatyaspor ile Denizlispor lige veda edecek. Kayserispor'un puan kaybı ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibiyle Yeni Malatyaspor 1. Lig'e düşecek.

SÜPER LİG'DE DÜŞME HATTI YANIYOR... İŞTE SON HAFTA:
Süper Lig'de Ankaragücü küme düşen ilk takım oldu. Son hafta öncesinde, Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor arasından iki takım daha TFF 1. Lig'in yolunu tutacak.




HOROZLAR 4. KEZ SON HAFTAYA KALDI
Denizlispor, ligde kalma mücadelesini 4. kez son haftaya bıraktı. Bu sezon 20. kez Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi, 1987-1988, 1996- 1997 ve 2009-2010 sezonlarında lige veda etmişti. Yeşil- siyahlılar, şimdiye kadar 3 sezonda ligde kalmayı son haftada garantiledi. Horozlar; 1995-1996, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı.

RiZESPOR'UN AVANTAJI ÇOK
Düşme potasında bugün oynanacak karşılaşmalar öncesinde ikili, üçlü ve dörtlü averajda en avantajlı takım olarak Çaykur Rizespor öne çıkıyor. Düşme potasındaki Yeni Malatyaspor ve Kayserispor, düşmeme mücadelesine giriştiği, 3 puan üzerlerinde yer alan rakipleri Denizli ve Çaykur Rizespor'un mağlubiyetini bekleyecek.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! Yok böyle final haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA