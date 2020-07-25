Fenerbahçe'ye Jamal Lowe iddiası!
Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi.
Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin iki kanatta da oynayabilen Jamal Lowe için devrede olduğu belirtiliyor.
- 25.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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