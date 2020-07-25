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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ye iddiası!

Fenerbahçe'ye Jamal Lowe iddiası!

için 'den iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi.

için 'den iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi. 'nin iki kanatta da oynayabilen Jamal Lowe için devrede olduğu belirtiliyor.

  1. 25.7.2020
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