Fenerbahçe'ye Jamal Lowe iddiası!

Fenerbahçe için İngiltere'den Jamal Lowe iddiası geldi. 26 yaşındaki sağ açık, Championship'ten düşen Wigan'da bu sezon 6 gol ve 5 asistle dikkat çekmişti. Siyahi İngiliz oyuncunun sözleşmesinde küme düşmesi halinde düşük bir çıkış bir bedeli yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin iki kanatta da oynayabilen Jamal Lowe için devrede olduğu belirtiliyor.