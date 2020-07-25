Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor. Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu idaresinde transfer çalışması yapan sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte ayrılık kararı alan isim ve yeni takımı...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23 Güncelleme: 25.07.2020 12:23
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor. Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular transfer edilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu'nun sık sık teknik direktör Tahir Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı bir ismin yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın Club Brugge'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Futbola Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

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