Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor. Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.