Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor. Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu idaresinde transfer çalışması yapan sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte ayrılık kararı alan isim ve yeni takımı...
Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor. Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular transfer edilecek.