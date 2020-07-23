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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig TFF resmen açıkladı: Ödemeler sezon sonuna kadar yapılacak

resmen açıkladı: Ödemeler sezon sonuna kadar yapılacak

TFF resmen açıkladı: Ödemeler sezon sonuna kadar yapılacak

, Digitürk'ün ve 1. Lig'de 2019-20 sezonuna ait kalan ödemeleri sezonun bitime ile birlikte tamamlayacağını açıkladı.

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu ile ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında bugün bir toplantı yapılmıştır. Riva'daki toplantıda TFF'yi Başkan , 1. Başkan Vekili , Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Digiturk'ü beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi ve diğer yetkililer temsil etmiştir.

Toplantıda Digiturk yetkilileri, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt etmiş olup, buna ilişkin sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır.

Ayrıca, devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konu masaya yatırılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Sonraki iki sezonluk anlaşma detayları yeniden değerlendirilecek olup, TFF ve Digiturk, uzun yıllardır devam eden iş birliğinin artarak sürmesi konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Digiturk'e Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

  1. 23.07.2020
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