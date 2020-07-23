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Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı gelecek sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda yıldız golcü Burak Yılmaz için de flaş haberler gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler...
23 Temmuz 2020 Perşembe 14:08
Güncelleme: 23.07.2020 14:12
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Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz transferini doğruladı.
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Burak Yılmaz sorusuna Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Ancak, gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor.
Jose Fonte ile benzer yaşlarda. Fonte de gelip çok büyük katkı sağladı. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." cevabını verdi.
Gündeminde Burak Yılmaz dışında Gent'ten hücum oyuncusu Jonathan David de olan Lille'in teknik patronu, "Burak Yılmaz gelirse bile forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.
Forvet Victor Osimhen'in Napoli ile adının anıldığı hatırlatılan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat, bizim 3 sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli oyuncuları kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz." dedi.