Son dakika: Christophe Galtier 'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"

Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı gelecek sezonda da sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda yıldız golcü Burak Yılmaz için de flaş haberler gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:08 Güncelleme: 23.07.2020 14:12
Son dakika: Christophe Galtier Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz transferini doğruladı.

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Son dakika: Christophe Galtier Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Burak Yılmaz sorusuna Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Ancak, gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor.

Son dakika: Christophe Galtier Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Jose Fonte ile benzer yaşlarda. Fonte de gelip çok büyük katkı sağladı. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." cevabını verdi.

Son dakika: Christophe Galtier Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Gündeminde Burak Yılmaz dışında Gent'ten hücum oyuncusu Jonathan David de olan Lille'in teknik patronu, "Burak Yılmaz gelirse bile forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

Son dakika: Christophe Galtier Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Forvet Victor Osimhen'in Napoli ile adının anıldığı hatırlatılan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat, bizim 3 sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli oyuncuları kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz." dedi.

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