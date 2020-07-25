Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu 2. sırada bitirme şansı bulunan Sivasspor, 39 puan ile 11. sırada yer alan Göztepe'ye konuk oluyor. 3. sırada yer alan Yiğidolar'ın ise 60 puanı bulunuyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Mossoro, Biyogo Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Napoleoni.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goiano, Caner Osmanpaşa, Cofie, Mert Hakan, Fatih Aksoy, Kone, Yatabare, Emre Kılınç.