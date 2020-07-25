Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonu 2. sırada tamamlama şansı bulunan Yiğidolar, Gürsel Aksel Stadyumu'ndan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu karşılaşmayla ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu 2. sırada bitirme şansı bulunan Sivasspor, 39 puan ile 11. sırada yer alan Göztepe'ye konuk oluyor. 3. sırada yer alan Yiğidolar'ın ise 60 puanı bulunuyor.
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Mossoro, Biyogo Poko, Tripic, Soner Aydoğdu, Napoleoni.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goiano, Caner Osmanpaşa, Cofie, Mert Hakan, Fatih Aksoy, Kone, Yatabare, Emre Kılınç.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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