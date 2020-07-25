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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

'in son haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sezonu 2. sırada tamamlama şansı bulunan Yiğidolar, Stadyumu'ndan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu karşılaşmayla ilgili detaylar ve ...

'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu 2. sırada bitirme şansı bulunan , 39 puan ile 11. sırada yer alan 'ye konuk oluyor. 3. sırada yer alan Yiğidolar'ın ise 60 puanı bulunuyor.

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, , , Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Mossoro, Biyogo Poko, Tripic, , Napoleoni.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goiano, Caner Osmanpaşa, Cofie, Mert Hakan, Fatih Aksoy, Kone, Yatabare, Emre Kılınç.

  1. 25.07.2020
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