Denizlispor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Denizlispor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'in 34. ve son haftasında küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Ankaragücü'nü konuk eden , rakibine 'ın uzatma anlarında attığı golle 1-0 yenildi. Horozlar bu mağlubiyete rağmen ve 'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.

'in 34. ve son haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Başkent ekibi, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak ligi 32 puanla 17. sırada noktaladı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 90+4'te kaydetti.

Seznnu 35 puanla 14. sırada tamamlayan Denizlispor ise bu sonuca rağmen, Yeni Malatya ve 'nin mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 23:24
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