Denizlispor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Ankaragücü'nü konuk eden Denizlispor, rakibine İlhan Parlak'ın uzatma anlarında attığı golle 1-0 yenildi. Horozlar bu mağlubiyete rağmen Kayseri ve Yeni Malatyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Başkent ekibi, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak ligi 32 puanla 17. sırada noktaladı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 90+4'te İlhan Parlak kaydetti.
Seznnu 35 puanla 14. sırada tamamlayan Denizlispor ise bu sonuca rağmen, Yeni Malatya ve Kayseri'nin mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 23:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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