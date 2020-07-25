Denizlispor 0-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Başkent ekibi, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak ligi 32 puanla 17. sırada noktaladı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 90+4'te İlhan Parlak kaydetti.

Seznnu 35 puanla 14. sırada tamamlayan Denizlispor ise bu sonuca rağmen, Yeni Malatya ve Kayseri'nin mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.