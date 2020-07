"Türk futbolunu Titanic gibi batıracaklar!"

Türkiye'de temiz bir lig oynandığına inanıyor musunuz? Sonucu teknik adamlar ve futbolcular mı belirliyor, yoksa MHK ile hakemleri mi?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Tarihler bu sezon 2 Kasım ve 3 Kasım'ı gösterirken, ben A Spor'daki 'Takım Oyunu' programında aynen şunları söylemiştim: 'Bu sezon kirli bir sezona doğru gidiyor. Hani VAR adalet dağıtacaktı! Hakemler, zaten bazı takımlara karşı yıllardır acımasızca düdükler çalıyor. Eee şimdi VAR var. VAR nerede kardeşim, VAR nerede? Hani VAR adalet dağıtıcaktı! Trabzonspor biraz zirveye yaklaşınca, sistematik bir şekilde kafasına vuruyorlar. 1993'ten beri spor medyasının içindeyim. Ve yıl 2020. İşler daha da kötüye gidiyor. Hakemler hala Trabzonspor'un yakasını bırakmıyorlar, vuruyorlar. O yüzden şampiyon olamıyor Trabzonspor. Sadece Trabzonspor açısından değil, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş ve Galatasaray'da da hakemler adeta kararları ile doğradıktan sonra başkanlar, yöneticiler çıkıp konuşuyor. Yani iş işten geçtikten sonra. Geçmiş olsun. Bu sezon Trabzonspor'u şampiyon yapmak istemeyen, önüne engel üstüne engel koyan bir futbol sistemi vardı perdenin arkasında. Adeta Survivor parkuru gibi. Geç geçebilirsen. Sahada 1-0 öne geçiyorsun. Hakem devreye giriyor. 2'yi atmana izin vermiyor. Rakibe çalışmaya başlıyor. Böyle kaç kaç kaybetti Trabzonpor... Bu sezon saydım tam 14 maçta puan yitirdi veya maçlar kaybetti Trabzonspor. Başta Trabzonspor olmak üzere, F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor'a (bunlar zirveye oynadıkları için) adeta bir Yunan takımı muamelesi yapıldı. Hakemler çaldı, VAR oynadı, MHK seyretti. Öyle bir tiyatro izledik ki bu sezon. MHK ve TFF, yatıp kalkıp pandemiye dua etsinler. Yoksa ortalık yangın yerine dönerdi. Ben 2 ve 3 Kasım'da A Spor'da 'Kirli bir sezona doğru yol alıyoruz' dediğim için önce Fenerbahçe Kulübü, sonra da TFF Hukuk Kurulu beni Spor Savcılığı'na şikayet etti. Temiz futbol isteyen, adalet isteyen Zeki Uzundurukan'ı hem de... Allah'tan futboldan anlayan, ortada dönen ortaoyununu, tiyatroyu gören Spor Savcıları var da... Beni haklı buluyorlar. Helal olsun onlara... Temiz ve adaletli futboldan yana oldukları için... Tabii ki bu zorlu lig yarışında her teknik adamın hatası da oluyor. Futbolcuların da aynen... Koca bir sezon boyunca aynı performansla dünyada hiçbir takım gidemez. Robot olmak lazım bunun için... Ama bir hakem dokunuşu, VAR'ın bu dokunuşu görmezden gelmesi veya doğru düdük çalan hakemi VAR'ın yanıltması... Pamuk ipliğine bağlı skorlar... Pamuk ipliğine bağlı sonuçlar... A Spor'da çıktığım 'Takım Oyunu' programı boyunca 'Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Sivasspor'u, G.Saray'ı birçok maçta hakemler yaktı ve yarış dışına itti' dedim durdum. MHK, hakemlerine söz geçiremedi veya geçirmek istemedi, bilemiyorum. Eskiden 'hakemdir hata yapar' diyorduk. Ama şimdi VAR var. Artık görmek ve doğru kararlar vermek zorundalar. Koca bir sezonu geride bıraktık. Şaka gibi bir sezon. Başakşehir'in şampiyonluğunu kutluyorum. Ama Türk futbolunu yönetenlere şunu soruyorum. Ankaragücü-Başakşehir ve Trabzon- Başakşehir maçlarında neler yaşandı? Hakemler neden Başakşehir'den yana kararlar verip, onların önünü açtı? Hadi buyrun. Bu maçlarda hakemler ve VAR arasında nasıl konuşmalar geçti? Bunları açıklamazsanız; hakemlerin kirlettiği sezon, karanlık bir sezon olarak tarihin sayfalarına girer... Ki... Trabzonspor- Başakşehir maçıyla ilgili olarak (Nwakaeme'nin verilmeyen penaltısı ile ilgili) elimde MHK'nin hakemlere gönderdiği bir belge var. O belge çantamda duruyor. Bir gün onu da açıklarım. Nasıl olsa siz susuyorsunuz.







REHA KAPSAL: Temiz bir lig oynanmaya çalışılıyor. Saha içinde oyuncular veya kenarda teknik adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu sezonki gibi olmamıştı. Hakem atamaları, VAR atamaları, VAR yanlışları. Böyle bir sezon olmamıştı. Bütün sıralamayı neredeyse hakemler belirledi. Bu "Hakemler formsuz" demekle açıklanamaz. Dört Büyük takımın kademeli olarak mağdur edildiği bir lig olmamıştır. Düşen takımlar için de söyleyebiliriz. Orada da büyük sıkıntılar oldu. O insanların da canları yandı. Emeklerine yazık. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve hakemler de öz eleştiri yaptıklarında kendi performanslarının yetersiz olduğunu düşünüyorlardır. Hakemler standardı yakalayamadı. Toplumda güveni sağlayamadılar. Saha içinde doğru şekilde adaleti dağıtamadığında her takım kendi adaleti için koşturmaya başlıyor. Bu da Türk futboluna ve marka değerine zarar veriyor. Bunu pandemi süreciyle bağdaştırmamak gerekir. Yayıncı kuruluş gelecek sezonla birlikte yüzde 50 indirime gidecek. Bu kulüplerin işini çok zorlaştıracaktır. Hakemler, çaldıkları olumsuz düdüklerle bu olayların nereye gittiğinin farkında değil.

* Kamuoyu dört büyüklerin sistematik şekilde önünün kesildiğini ve Başakşehir'in yolunun temizlendiğini düşünüyor. Sizin fikriniz nedir?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Kardeşim, bu soruyu sormak için uzayda yaşıyor olmak gerek. Sezon başından beri anlatıyorum. Konuşuyoruz, yazıp, çiziyoruz. Evet, Dört Büyükler ve Sivasspor, sistematik bir şekilde adeta doğrandı sezon boyunca birçok maçta. Yahu saf olayım ve 'Başakşehir hiçbir maçta korunmadı' diyeyim. Hadi oradan be! Az önce ilk soruda anlattım. 'Başakşehir'in önü nasıl açıldı'ya iki maçtan örnek verdim. Birisi Ankaragücü maçı. Skor 1-0'ken Ankaragücü'nün buz gibi 2. golü verilmedi. Ve o Ankaragücü belki de bu yüzden küme düştü. Bunun hesabını kim verecek? O maçı yöneten hakemler mi, MHK Başkanı mı, yoksa TFF ve kurulları mı? Diğer maçta Trabzonpor ile oynadıkları maç. O maçta Nwakaeme'nin penaltısı verilseydi, Trabzonspor, pandemi arasına 2 puan önde girecekti. Ben böyle çok sezonlar gördüm. Yani kirlenen sezonlar. Ama bu sezonki gibi sahadaki futbol tiyatrosu bu şekilde yani göz göre göre yapılmadı. Hakemler, VAR ve MHK, bu cesareti nereden aldı? Hakemlere birileri 'Siz gerekeni yapın, arkanızda biz varız mı dediler?' Ama kimse aptal ve saf değil. Ortada dönen tiyatronun herkes farkında. Sonuçta ektiklerini biçtiler.... Türk futboluna hayırlı olsun. Cemil Usta'nın mezarda kemikleri sızlamıştır. Ki o Cemil Usta, takımını deplasmandaki bir maça götürebilmek için eşinin altınlarını satacak kadar fedakar, yürekli, adaletli, temiz ve başarılı bir futbolcuydu.







REHA KAPSAL: Dört Büyüklere karşı çok ciddi hakem hataları oldu. Trabzonspor bu şekilde 20 puan kaybetti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın 15'er puanları gitti. Şampiyonluk saha içinde belirlenmeli, kademeli şekilde Dört Büyük takıma yapılan hatalarla değil. Hepsinin aynı anda yarıştan uzaklaşmaları çok zor bir araya gelecek bir denklem. Bu gerçekleşti. Hadi bir tanesi yanlış takım kurdu, bir tanesi yanlış transfer yaptı. Hepsi mi her şeyi yanlış yaptı. Beşiktaş sezon başı geriye itildi. Fenerbahçe; Göztepe, Malatya karşılaşmaları gibi birçok maçta hatalar yaşadı. Galatasaray keza çok yaşadı. Trabzonspor son düzlükte, Başakşehir maçında, Gaziantep, Alanya, Denizli maçlarında hep problem yaşadı. Büyük hayallerle başladıkları sezonla belirgin hakem hatalarıyla yarışın dışında kaldılar.

* Türk hakemlerine VAR da çare olamadı. Söylenildiği gibi yetenekleri mi kısıtlı yoksa kafalarında farklı hesaplarla mı maça çıkıyorlar?

ZEKİ UZUNDURUKAN: VAR, dev ekranlardan o gri veya hakemin göremediği net pozisyonları (.. ki biz bile görüyoruz) 3 boyutlu bir şekilde, farklı kamera açıları ile görüyor. Yani hakemin yaptığı hatayı, görmemeleri, düzeltmemeleri imkansız. Yeter ki istesinler! Yani VAR iyi çalışsa, maçlar neredeyse sıfır hata ile biterdi. Ama öyle olmadı. Geçtiğimiz günlerde bir önceki MHK Başkanı Yusuf Namoğlu A Spor'a çıktı. Orada Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray- Trabzonspor maçında yaşanan hakem faciasına değindi. Namoğlu dedi ki, 'Ümit Öztürk, VAR'da Trabzonspor'un penaltısını gördü ama izledikten sonra vermedi!' Vay canına! Bu nasıl bir itiraf böyle dedim. Ve kendi kendimi yedim. Neden ben bu programda değilim diye... Orada olsaydım Sayın Yusuf Namoğlu'na şu soruyu hemen sorardım: 'Siz MHK Başkanısınız ve sizin hakeminiz bir takımın canını göz göre göre yakıyor. Bütün Türkiye de buna şahit oluyor. Ama siz maçtan sonra Ümit Öztürk'ü çağırıp, neden 'hemen düdüğünü as' demediniz. Neden bu faciaya göz yumdunuz diye sorardım... Bakalım bu sezon için MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten nasıl itiraflar gelecek? Bekleyip göreceğiz. Elbet bir gün halının altı ve perdenin arkası aralanır... Biz zaten tahmin ettiğimiz gerçeklerle yüzleşiriz. Yoksa bu güzel futbol elimizden kayıp gider. Hepimiz aynı gemideyiz. Türk futbolu doğru ve adaletli bir şekilde yönetilmezse gemi su alır ve şu anda alıyor. Önlem almazsak, Titanic gibi batarız.

REHA KAPSAL: Bu VAR işi oturmadı. VAR hakemleri seçimleri doğru değil. Oraya orta hakeme sözü geçecek VAR hakemi koymak gerekir. Bazıları isimli orta hakemleri VAR'a davet bile edemiyorlar. Hakemin düşünce olarak gel-git yaşaması, kafasının rahat olmaması sebebi ile hatalar çok oluyor. İki senede VAR düzenini oturtamayan tek ülke biziz.

* Hakemler haricinde Dört Büyüklerin yanlış yapıp, şampiyonluğa uzanan Başakşehir'in doğru yaptığı neler var?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Başakşehir'in temellerini sağlam bir şekilde atan isim, Abdullah Avcı'dır. Bu şampiyonlukta Abdullah Avcı'nın, belki de Okan Buruk kadar rolü vardır. 3-5 seyircisi olan Başakşehir bu şampiyonlukla taraflı tarafsız herkese şunu gösterdi: * Proje takımı olacaksın. * Sabredeceksin. * Kadro istikrarını koruyacaksın. * Doğru transfer yapacaksın. * Akıllı hocalarla ve akıllı ekiplerle çalışacaksın. * Yönetim olarak da her yerde çok güçlü olacaksın.... Başakşehir bunları çok iyi yaptı ve şampiyon oldu. Tekrar hayırlı olsun Başakşehir'in şampiyonluğu Türk futboluna... Dört Büyükler, özellikle hoca seçimlerinde, transferlerde, işin proje kısmında ve sabır bölümünde çok yanlış yapıyor.







REHA KAPSAL: Başakşehir bir kadro istikrarı yakaladı. Kaçırdıkları şampiyonluklar sonrasında sabırlı davrandılar. Proje takımı olduklarından bu projeye uygun şekilde hareket ettiler. Genel olarak tabii ki bir oyun ezberleri, istikrarlı kadro yapıları vardı. Yalnız hakemden bağımsız konuşmak zor. Hakem hatalarının da minimum olduğunu söyleyelim. Son 3 yılda aleyhlerine 3 hakem hatası olmamıştır. Bütün takımlar yanarken, orta ve VAR hakemleri onlara herhangi bir yanlış karar vermedi. Bu sezon Başakşehir-Beşiktaş maçında Ljajic, Suat Arslanboğa'yı taciz ettiği için mukavalesi sonlandırıldı. Sonra geri döndürüldü. Bu MHK'nin en büyük yanlışıydı. Başakşehir aleyhine yanlış yaparsak bizim de profesyonel mukaveleler iptal olabilir diye korktular. Dört Büyüklerin en büyük hatası sezon başında yapılan takım mimarisinin doğru olmaması. Futbolda antrenman hafızası oyun hafızasına döner. Bunu Dört Büyük takım istenilen seviyede sağlayamadı. Bu seviyeye Trabzonspor yaklaştı. Onların canını da hakemler yaktı.