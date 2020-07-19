Heyecan dorukta! Süper Lig'de Şahane Pazar - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Heyecan dorukta! Süper Lig'de Şahane Pazar

Heyecan dorukta! 'de Şahane

Heyecan dorukta! Süper Lig'de Şahane Pazar

’de bugün hem şampiyon hem küme düşen ilk takım belli olabilir. Alınacak her üç puan hayati önemde. Saat 21.00’de başlayacak maçlarda hemen her saniye heyecan kasırgası yaşanacak.

'de dananın kuyruğu bugün kopacak. Bitime iki hafta kala 66 puanı bulunan lider , 'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihe geçecek. Ama düşme hattında bulunan sarı kırmızılılar da üç puan peşinde. İkinci ise umudunu önümüzdeki haftaya taşımak için düşmeme mücadelesi veren 'u yıkıp Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Sezonun son derbisinde de , F.Bahçe'yi ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılmak için iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Alanya-Denizli, Rize-Malatya, Ankaragücü-Antalya ve Sivas- G.Birliği karşılaşmaları da düşme hattını şekillendirecek. Alınacak her üç puan hayati önemde ve takımların kaderlerini belirleyecek. Ankaragücü eğer bugün sahadan puansız ayrılırsa küme düşen ilk takım olacak.

İŞTE KRİTİK KARŞILAŞMALAR

Başakşehir - Kayserispor: Saat 21:00 - BeIN Sports 3

Başakşehir bugün Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak.

Trabzonspor - Konyaspor: Saat 21:00 - BeIN Sports 2

Trabzonspor Konya'yı yenip Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek

Ankaragücü - Antalyaspor: Saat 21:00 - BeIN 2

Ankaragücü, 'dan puan alamazsa Süper Lig'e veda edecek.

Çaykur Rizespor - Malatyaspor: Saat 21:00 - BeIN Sports Max 1

Kazanan ligde kalma yolunda avantaj sağlayacak.

  1. 19.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Heyecan dorukta! Süper Lig'de Şahane Pazar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA